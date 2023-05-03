BIST 4.506
DOLAR 19,49
EURO 21,53
ALTIN 1.263,17
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama ve görevden almalar! Resmî Gazete’de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama ve görevden almalar! Resmî Gazete’de yayınlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yeni atananlar ve görevden alınanlar...

Abone ol

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına ise Özgür Gökmen atandı.

3 isim BDDK üyeliğine atandı

Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına İbrahim Halil Sözmen ve Şerafettin Çakal'ın atamaları yapıldı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Levent Tuğ, Elazığ Bölge Müdürlüğüne Necdet Uca, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Genel Müdür Yardımcılığına ise İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi atandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, bu göreve Nurullah Pervaneli, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne ise Yavuz Güner getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan şok iddia! AK Parti il başkanı 'ters kelepçe' ile tehdit etti
CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan şok iddia! AK Parti il başkanı 'ters kelepçe' ile tehdit etti
Kaybolan adamın cesedi timsahın içinden çıktı! Timsahlar orada 35 senede 13 insanı yedi...
Kaybolan adamın cesedi timsahın içinden çıktı! Timsahlar orada 35 senede 13 insanı yedi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat ve Hizbullah hükümlülerini affetti! Af listesinde başka kimler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat ve Hizbullah hükümlülerini affetti! Af listesinde başka kimler var?
Meral Akşener'in masasındaki anketi açıkladı! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevi ilk kez duyuruldu
Meral Akşener'in masasındaki anketi açıkladı! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevi ilk kez duyuruldu
Adana'da ailesinden 4 kişinin boğazını kesti! Karısı ve kayınvalidesi öldü 2 kişi ağır yaralı
Adana'da ailesinden 4 kişinin boğazını kesti! Karısı ve kayınvalidesi öldü 2 kişi ağır yaralı
İstanbul'da korkunç cinayet! 23 yaşındaki oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı
İstanbul'da korkunç cinayet! 23 yaşındaki oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı
Avustralya'da kaybolan bir kişinin cesedi, timsahın midesinden çıktı
Avustralya'da kaybolan bir kişinin cesedi, timsahın midesinden çıktı
Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci hamlesi!
Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci hamlesi!
PSG, Lionel Messi'yi iki hafta kadro dışı bıraktı
PSG, Lionel Messi'yi iki hafta kadro dışı bıraktı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tepki çeken petrol paylaşımı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tepki çeken petrol paylaşımı
Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayını kesilen Özel tepki gösterdi
Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayını kesilen Özel tepki gösterdi
Binali Yıldırım: Kemal Bey aday olur olmaz PKK açıklamalar yapıyor
Binali Yıldırım: Kemal Bey aday olur olmaz PKK açıklamalar yapıyor