Yeşil Sol Parti adayı Hasan Cemal'den skandal sözler! Erdoğan 'ağzına etti'! Sırtını Batı'ya yüzünü İslam'a çevirdi

Gazeteci Hasan Cemal, HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olduktan sonra skandal açıklamalara imza attı. Cemal, "Erdoğan, demokrasi ve hukuk devletinin ağzına etti, Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya başladı. Demokrasiyi çiğnedi, özgürlükleri çiğnedi. Demokrasi değerlerinin hepsine sırtını döndü; daha ileri gitti, sırtını Batı'ya yüzünü Doğu'ya, İslam'a çevirdi.

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Yeşil ve Sol Parti İstanbul İkinci Bölge milletvekili adayı olan gazeteci Cemal, HaberTürk TV ekranlarında yayınlanan 'Teke Tek' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. 2010 referandumundaki 'yetmez ama evet' eleştirilerinden PKK ile görüşmesine; Yeşil Sol Partisi'nden milletvekili adaylığından hükümet eleştirilerine kadar sorulan sorulara yanıt veren Hasan Cemal'in söyleşisinden öne çıkanlar şöyle:

'Yetmez ama Evet'ten pişman mı?

- (Yetmez ama evet'ten pişman mısın?) "Neden pişman olayım? Eleştiri hakkı kutsaldır. Her türlü küfrü yedik, eleştirildik. Bu konuda bana yöneltilen eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Ama bazılar kampanya halinde kişilik katline dönüştü, kötü niyetle yaptı. Yetmez ama evetçilerin sayısı kaç? Benim gibi bazı gazeteciler, entelektüeller, yazar-çizerler buna yetmez ama evet dediler. Biz mi getirdik Erdoğan'ı iktidara?

Ertuğrul Özkök'ün gözleri parladı...

- (Erdoğan'ın 'Hasan Abi' demesi) Kuvvet Komutanlarından biri Erdoğan'a eleştiri yapmıştı, onu sordum Erdoğan'a. O da bana cevap vermeye başlarken 'Hasan Abi' diyerek başladı. Bana öyle derken Ertuğrul'a baktım, gözleri parladı. Ertesi gün Hürriyet'te 'Hasan Abi' çıktı.

"Erdoğan hukuk devletinin ağzına etti"

- Erdoğan, tüm yaptıklarının tersini yaptı; demokrasi ve hukuk devletinin ağzına etti, Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya başladı. Demokrasiyi çiğnedi, özgürlükleri çiğnedi. Demokrasi değerlerinin hepsine sırtını döndü; daha ileri gitti, sırtını Batı'ya yüzünü Doğu'ya, İslam'a çevirdi. Türkiye'yi her adımda krizler ülkesi haline gelmesi için tüm adımları attı. Türkiye'de bugün çökmüş ve çürümüş düzen varsa sorumlusu Erdoğan'dır.

"Zamane diktatörleridir bunlar"

- Erdoğan dedi ki; 'Kılıçdaroğlu'nu seçmek demek, bir yerde darbedir' demeye getirdi. Ne demek? Seçim sandığında milletin oylarıyla çıkan bir iktidar nasıl oluyor da kabul edilmiyor. Darbenin kendisini yapan Erdoğan'dır. Erdoğan'ın yaptığı, seçim sandığından çıkıp sivil darbe düzeni kurmaktır, özellikle 15 Temmuz'dan sonra. Seçim sandığından çıkıp, zamane diktatörleridir bunlar. Seçim sandığından çıkmışlardır. Demokrasiyi sadece seçim sandığından görüp tek adam olarak ne hukuk devleti, ne yargı bağımsızlığı tanımışlardır.