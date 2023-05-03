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Ankara merkezli 3 ilde harekete geçildi! 9 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 3 ilde harekete geçildi! 9 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ilde yürütülen operasyonda askeri okul sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda ise 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 9 bin 417 dolar, 152 bin TL ve yaklaşık 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2009 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi erişilen soruları örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ayrıca 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2014 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2015 Deniz Harp Okulu mülakatına giren adayların, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, mülakatları örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanmasına yönelik soruşturmalarda, mülakata katılan ve girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan aday ya da eski askeri öğrenci sıfatını taşıyan 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında da gözaltı kararı verildi. 9 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün gizli haberleşme programı ‘Signal’ üzerinden iletişim kuran 14 şüphelinin 10’u düzenlenen operasyonla yakalandı.

Örgüt üyelerinden 9 bin 417 dolar, 152 bin TL ve yaklaşık 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

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