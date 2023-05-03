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Estetik ameliyatı geçiren Songül Karlı'nın yeni hali ortaya çıktı bambaşka biri olmuş

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Estetik ameliyatı geçiren Songül Karlı'nın yeni hali ortaya çıktı bambaşka biri olmuş

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirmişti. Operasyon sonrası ilk kez fotoğraf paylaşan Songül Karlı’nın yeni hali ortaya çıktı.

Estetik ameliyatı geçiren Songül Karlı'nın yeni hali ortaya çıktı bambaşka biri olmuş

Son dönemde magazin gündeminin sıkça konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, yeni imajıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

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Estetik ameliyatı geçiren Songül Karlı'nın yeni hali ortaya çıktı bambaşka biri olmuş

Hakkında estetik iddiaları çıkan ve ekranlara döneceği konuşulan Karlı, adeta başka birisi oldu.

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Estetik ameliyatı geçiren Songül Karlı'nın yeni hali ortaya çıktı bambaşka biri olmuş

Bir süredir kendini spora veren 49 yaşındaki Karlı, son paylaşımıyla gençlere taş çıkarttı.

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Estetik ameliyatı geçiren Songül Karlı'nın yeni hali ortaya çıktı bambaşka biri olmuş

Geçtiğimiz günlerde ekranlara döneceğinin müjdesini veren şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

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