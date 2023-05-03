Estetik ameliyatı geçiren Songül Karlı'nın yeni hali ortaya çıktı bambaşka biri olmuş
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Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirmişti. Operasyon sonrası ilk kez fotoğraf paylaşan Songül Karlı’nın yeni hali ortaya çıktı.
Son dönemde magazin gündeminin sıkça konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, yeni imajıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.
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Hakkında estetik iddiaları çıkan ve ekranlara döneceği konuşulan Karlı, adeta başka birisi oldu.
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Bir süredir kendini spora veren 49 yaşındaki Karlı, son paylaşımıyla gençlere taş çıkarttı.
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Geçtiğimiz günlerde ekranlara döneceğinin müjdesini veren şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı pozlara beğeni yağdı.
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