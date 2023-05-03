Erzurum'da eski belediye binasında yıkım sürüyor

1976 yılında Erzurum Belediyesi hizmet binası olarak hizmete giren, şehrin tam merkezinde bulunan ve şehir siluetinin de önemli bir parçası olan binada yıkım hızla devam ediyor.

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Eski belediye binası Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 80’lı yılların sonunda Merkezi Yönetim Caddesi’ndeki yeni hizmet binasına taşınmasıyla farklı amaçlar için kullanıldı. Son dönemlerde SGK İl Müdürlüğü tarafından kullanılan binanın riskli olması ve Kale Çevre Düzenlemesi çerçevesinde yıkımına karar verildi.

Yaklaşık bir ay önce söküm ve yıkımı başlatılan bina, aynı zamanda bir dönem Erzurum basının önemli yerel gazete, matbaa ve yerel televizyonunu içinde barındırdı. Yıkım ve hafriyat çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkan arsa hem 'Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi'’ne entegre edilecek hem de daha az katlı taş binaların inşa edileceği ifade edildi.

Binanın söküm ve yıkımını yapan firma, işe mini iş makinelerini çatı katına vinçlerle çıkararak ve en üst katları yıkarak başladı. Özellikle Lala Mustafa Paşa Camii çevresi ve Yakutiye Kent Meydanı’na gelen vatandaşlar uzun süre yıkımla ilgili çalışmaları izlemekten kendilerini alamıyor. Yıkım ve sökümün bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.