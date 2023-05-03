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3 Mayıs altın fiyatları bu veriye kilitlendi! İslam Memiş: Dananın kuyruğu kopacak

3 Mayıs altın fiyatları bu veriye kilitlendi! İslam Memiş: Dananın kuyruğu kopacak

3 Mayıs altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Yatırımcı değişkenlik gösteren fiyatlar karşısında şaşkın... Seçim sonrası ve yaz aylarında altında yeni rekorlar görüleceği konuşuluyor. İşte altın piyasasında son durum...

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Altın yükseliyor ve bu yükseliş devam edecek. Şu an ekrandaki fiyat ile alım için kuyumcuya gittiğinizdeki fiyatın bambaşka olduğu görülüyor. Altının onsu 2.015 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 1250 lirayı aştı.

3 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.261,87-1.262,10

Çeyrek altın 2.230,00-2.297,00

Yarım altın 4.453,00-4.609,00

Cumhuriyet altını 8.879,00-9.106,00

İslam Memiş'ten kritik açıklama

Piyasa analisti İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında  "Mayıs ayı çok kritik bir ay olacak.Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar için çok kritik bir ay.Yani, Mayıs’ta dananın kuyruğu kopacak! İçeride seçim, dışarıda Fed var.3 Mayıs'ta Fed kararından sonra her şey çözülecek.Ya dolar karşısında her şey gerileyecek ya da yeni zirvelerini test edecek.Bu kırılmanın netleşmesi için 3 Mayıs Çarşamba akşamını bekleyeceğiz." dedi.

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