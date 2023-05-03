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İktidar seçim önçesi son düzlükte söylem değiştirdi Fehmi Koru'dan kritik iki soru

İktidar seçim önçesi son düzlükte söylem değiştirdi Fehmi Koru'dan kritik iki soru

Cumhur İttifakı seçimlere doğru az bir süre kala güvenlik ve bölünme tehdidi söylemine ağırlık verdi. Fehmi Koru bu konuya dikkat çekerek seçmenin kafasının sandıkta karışabileceğini belirterek "Hayat pahalılığı ve geçim şartlarının kötüleşmesi mi, ülkenin bölünme tehdidi altına girmesi mi?" diye sordu.

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14 Mayıs seçimlerine doğru tansiyon yükseldi. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın karşılıklı suçlamaları tam gaz devam ediyor.

Özellikle de iktidar cephesi son günlerde meydanlarda Kandil, İmralı, PKK bölünme, uyarılarını sıklaştırdı. HDP'nin "hapisten çıkacaklar" söylemi Cumhur İttifakı'nın dilinden düşmüyor.

Meydanlara salınan endişeler

Bu durumu yazısında ele alan yazar Fehmi Koru, seçmenin ikilemde kaldığı görüşünde. Korku, endişe ve güvenlik kaygısının hafife alınmaması gerektiğini belirten Koru, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Korku insanlardaki en önce tanışılan ve herkesin üzerinde derin izleri bulunan bir duygu. 

Muhalefetin iktidar cephesi tarafından yapılmak isteneni kavradığı anlaşılıyor. 

İYİ Parti lideri Meral Akşener korkuyu tetikleyen söylemi etkisizleştirmeye yarayacak bir karşı-söylem geliştirdi; gittiği her yerde onu kullanıyor.

Cumhurbaşkanı adayı da olan CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ‘deep fake’ konusunu gündeme taşıyarak korku eşliğinde meydana salınan endişeleri daha da depreştirmeyle sonuçlanabilecek muhtemel gelişmenin önüne geçme çabasında.

Başarılı sayılabilir mi muhalefetin çıkışları? Uzaktaki dostumun ve deprem bölgesindeki annenin şahıslarında temsil edilen kişilerin tutum ve tavırları bu soruya henüz olumlu cevap verebilmeyi mümkün kılmıyor.

Özgürlük alanının genişletilmesi, adaletin ikame edilmesi mi, ülkenin bölünmesi mi? Hayat pahalılığı ve geçim şartlarının kötüleşmesi mi, ülkenin bölünme tehdidi altına girmesi mi?

İnsanların sandık başına bu denklemi akıllarında tutarak gitmeleri halinde nasıl bir sonuçla karşılaşılacağı belli olmaz.  ‘Deep fake’ kadar hatta ondan da önemli bir konu bu."

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