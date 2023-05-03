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Milli muharip uçak Kaan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı çılgına çevirdi: Türkiye'nin savaşa ihtiyacı yok

Milli muharip uçak Kaan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı çılgına çevirdi: Türkiye'nin savaşa ihtiyacı yok

Milli Muharip Uçak Kaan'ın tanıtım töreni HDP'yi rahatsız etti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, törene ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele mesajlarını eleştirerek, "Türkiye halkının bombaya, savaşa ihtiyacı yok. Barış politikaları varken savaş uçağı reklamı yapıyorsunuz." dedi.

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Teröristlerin korkulu rüyası olan AKINCI, AKSUNGUR, SİHA, ANKA ve ATAK helikopterine, Milli Muharip Uçağı KAAN da eklendi. 

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağının adının verildiği törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımızla, silahlı kuvvetlerimizle, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Bu sözlere ilk tepki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen HDP'den geldi.

"Barış politikaları varken savaş uçağı reklamı yapıyorsunuz"

İzmit'te düzenlenen mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütünün savunmasını yaparak şunları söyledi:

"Tayyip Bey 2 gün önce savaş uçaklarının reklamını yaptı. O savaş uçaklarından bombalar yağacak diyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye halkının bombaya, savaşa ihtiyacı yok. Barış politikaları varken savaş uçağı reklamı yapıyorsunuz."

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