Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında? Yılmaz Morgül hiç evlendi mi, eşi ve çocuğu var mı?

Sesi ve ilginç tarzı ile her zaman adından söz ettirmeyi bilen sevilen şarkıcı Yılmaz Morgül ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından Yılmaz Morgül'ün hayatı da merak konusu oldu. Peki 59 yaşında olan Yılmaz Morgül kimdir, aslen nereli? Yılmaz Morgül hiç evlendi mi, eşi kimdir?

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Yılmaz Morgül'ü ne oldu, hastalığı nedir soruları bugün merak edildi ve arama motorlarında araştırıldı. Geçtiğimiz haftan Hatay'da çadır kent ziyareti sırasında enfeksiyon kapan Yılmaz Morgül'ün, hastanelik olduğu öğrenildi. Yakın arkadaşı Pelin Suade, 59 yaşındaki sanatçıyı hastaneye götürdü.

Bir dönem askerlik yaptı yapmadı tartışmaları ile de magazin basınında sıkça kendine yer bulan Yılmaz Morgül son olarak askerlik fotoğrafını yayınlayarak bu tartışmaya son noktaya koymuştu. Ayrıca Yılmaz Morgül'ün bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur.

82'li olan Morgül, 87'de Amasya Ordu Evi'nde askerlik yapmış. Morgül'den korkun. Çünkü askerliğini çavuş olarak yapmış. Survivor yolu beklerim, vah benim emeklerim.” notunu yazarak, Asker Yolu Beklerim isimli şarkının adını, Survivor Yolu Beklerim olarak değiştirmişti.

Dualarınızı bekliyoruz

Suade, tedavi altına alınan Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, sevenlerinden dua istedi: Yılmaz'ım hastanelik oldu. Tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz.

Yılmaz Morgül kimdir?

Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi.

Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül’ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır. Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

Ocak ayında hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında da hastaneye kaldırılmıştı. Annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül'ü hastaneye yine Pelin Suade götürmüştü.