3 Mayıs Bitcoin, Dolar, Euro'da son fiyat! Bitcoin düşüyor dolar ve euro yükselişte

3 Mayıs 2023 döviz kurlarındaki yükseliş devam ediyor. Bitcoin de 29 bin sınırında... Dolar, Euro, Bitcoin, altcoinlerde son rakamlar neler...Haftanın yeni işlem gününde piyasalar...

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İstanbul Kapalıçarşı'da 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan, 21,4620 liradan alınan euro ise 21,4640 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,46 liradan, euro ise 21,35 liradan satılmıştı.

Bitcoin ve altcoinler

Lider kripto para Bitcoin 28.623 dolardan, Türk lirası karşısında ise 556.504 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.860, Polygon 0,971, Dogecoin (DOGE) 0,0783 dolar civarlarında bulunuyor. DinoLFG (DINO) en çok yükselen altcoin oldu.