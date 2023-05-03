Hülya Bozkaya hastalığı nedir, ne kanseri? Hülya Bozkaya son halini paylaştı

Bir dönem Flash TV ekranlarında Ne Çıkarsa Bahtına adlı programı sunan şarkıcı Hülya Bozkaya şu sıralar kanser illeti ile boğuşuyor ve dua bekliyor. Kanser olduktan sonra sık sık son halini paylaşan Hülya Bozkaya'nın hastalığı ve özel hayatı da merak ediliyor. Aslen Muşlu ve 48 yaşında olan Hülya Bozkaya, ne kanseri, hiç evlendi mi? Hülya Bozkaya kimdir?

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Bir dönemin en çok tanınan isimlerinden biri olan, şarkıları ile sevilen Hülya Bozkaya şu günlerde kanser illeti ile savaşıyor. Yumurtalık kanserine yakalanan ve ilk etapta kemoterapiyi reddeden Hülya Bozkaya hastalık sonrası son halini instagram hesabından sık sık paylaşıyor. 48 yaşında olan Hülya Bozkaya hastalığını ilk kez 2022 yılında duyurmuştu ve dua istemisti. Hastalığının yeniden nüksetmesi ile yeniden tedavilere başlayan Hülya Bozkaya kimdir, aslen nereli ve evli mi soruları da merak edildi.

48 yaşında olan ve aslen Muşlu olan Hülya Bozkaya yumurtalık kanseri hastası. Arabesk, pop ve türkü formatında şarkılar söyleyen Hülya Bozkaya bir dönem Flash TV ekranlarında Ne Çıkarsa Bahtına adlı izdivaç programı sunmuştu. Hülya Bozkaya evli mi çocuğu var mı sorusu da merak edilenler arasında fakat Hülya Bozkaya'nın bilinen bir evliliği yoktur. Hülya Bozkaya şu anki medeni hali ise bekar.

Hülya Bozkaya hastalığı şöyle anlatmıştı

48 yaşındaki Bozkaya, yumurtalık kanseri nedeniyle acil ameliyata alınmıştı, o zorlu süreci anlatan Bozkaya, "Geçen sene 17 Kasım'da yumurta kanseri teşhisiyle ameliyata alındım. Yumurtalıklarım ve rahmim alındı, lenflerim temiz diye dokunmadılar. Ama bana dediler ki sendeki kötü huylu sıvı berrak hücreli bir tümör tekrar nüksedebilir. 6 küp kemoterapi görmelisin dediler. Bende lenflerim temiz ve bir sıçrama olmadığı için kemoterapi olmak istemedim. 3 ayda bir jinekolog-onkolog olan Gökhan Kıran hocaya kontrole gidiyordum." ifadelerini kullandı.

Aynı gün aynı tarih

Ameliyat sonrasında her şeyin yolunda gittiğini belirten Bozdağ, "İşlerim yolunda gidiyordu. Ta ki 1 ay öncesine kadar. Yine en son Almanya konserimde fenalaştım ve dışkımda kan gözüktü hemen doktorumu aradım ve acil gelmemi söylediler. Hastaneye gittiğimde 4 cm kitle mesanemin sağ tarafında böbrek kanalına girmiş olarak çıktı. Hemen ameliyata alınmam gerektiği metastaz geçirdiğimi söylediler. Çok enteresan olan 17 Kasım ilk hastalığımın olduğu an, 1 yıl sonra tekrar aynı gün aynı tarihe denk geldi" dedi.

Yumurtalık kanseri belirtileri

Yumurtalık kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Karın iç basıncında artmaya bağlı olarak şişkinlik hissi.

Kasıklarda şişkinlik ya da ağrı

Halsizlik, yorgun hissetme.

Gaz ve sindirim sorunları

Mide bulantısı

Tuvalet alışkanlıklarında yaşanan değişiklikler; uzun süreli kabızlık ya da sık idrara çıkma.