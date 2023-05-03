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Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'ten önce ENAG rakamları geldi

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'ten önce ENAG rakamları geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,39, yıllık enflasyon ise yüzde 43,68 oldu. ENAG'a göre Nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2.39, yıllık enflasyon ise yüzde  43,68 oldu. 

Nisan ayı enflasyon beklentisi AA anketinde aylık yüzde 2,65, yıllık yüzde 44,06, Reuters anketinde aylık yüzde 2,6 yıllık yüzde 44 olmuştu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 oldu. ENAG verilerine göre nisanda aylık enflasyon (E-TÜFE) yüzde 4,86 , yıllık enflasyon ise yüzde 105,19 oldu. Mart ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 5,08, yıllık bazda ise yüzde 112,51 artmıştı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul enflasyonu nisanda aylık yüzde 4,57, yıllık yüzde 62,46 olmuştu.

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