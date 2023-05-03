Enflasyon açıklandı, memur ve emekli maaşları Temmuz artışı belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacakları enflasyon farkıyla ilgili ilk 4 aylık artış rakamı belli oldu. Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre emekliler Temmuz ayı için şimdiden yüzde 15.20 zammı cebine koydu. Memurlar ve memur emeklileri ise sözleşme farkı dışında yüzde 7 kadar enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

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TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,39, yıllık enflasyon ise yüzde 43,68 oldu. Böylece emekli ve memurun Temmuz'da alacağı enflasyon farkı da ortaya çıktı.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 2.39 Nisan enflasyonuyla birlikte emeklilerin Temmuz ayında alacakları enflasyon farkı şimdiden yüzde 15.20 enflasyon farkı oluştu.

Nisan ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklisi ise Temmuz ayında 7 puanın üzerinde enflasyon farkı almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklilerine sözleşme farkı da ödenecek.

Emekli ve memur maaşlarındaki enflasyon farkı artışı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek.