Enflasyon açıklandı, memur ve emekli maaşları Temmuz artışı belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacakları enflasyon farkıyla ilgili ilk 4 aylık artış rakamı belli oldu. Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre emekliler Temmuz ayı için şimdiden yüzde 15.20 zammı cebine koydu. Memurlar ve memur emeklileri ise sözleşme farkı dışında yüzde 7 kadar enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.Abone ol
TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,39, yıllık enflasyon ise yüzde 43,68 oldu. Böylece emekli ve memurun Temmuz'da alacağı enflasyon farkı da ortaya çıktı.
TÜİK'in açıkladığı yüzde 2.39 Nisan enflasyonuyla birlikte emeklilerin Temmuz ayında alacakları enflasyon farkı şimdiden yüzde 15.20 enflasyon farkı oluştu.
Nisan ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklisi ise Temmuz ayında 7 puanın üzerinde enflasyon farkı almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklilerine sözleşme farkı da ödenecek.
Emekli ve memur maaşlarındaki enflasyon farkı artışı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek.
Böyle giderse Temmuz'da yüzde 22.85 zam var...
Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un değerlendirmelerine göre, Temmuz'da memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı, TÜİK ve ENAG enflasyon rakamlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Eğer Mayıs ve Haziran aylarında TÜİK enflasyonu, Nisan ayındaki oranlarla aynı seviyede gerçekleşirse, memurlara ve emeklilere 1 Temmuz'da ortalama yüzde 22.85 oranında zam yapılması bekleniyor. ENAG enflasyon rakamlarına göre ise yüzde 43.61 zam verilmesi gerekecektir.