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Seçime günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! "Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez"

Seçime günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! "Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez"

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Manisa'da kan kaybetti. İYİ Parti Alaşehir Teşkilatında aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine günler kala İYİ Parti'de şok bir istifa yaşandı. Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ'ın da bulunduğu İYİ Parti'den 22 kişi topluca istifa etti.

"Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez"

Belediye meclis üyesi Aynur Dağ istifa eden arkadaşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında "Mensubu olduğumuz Alaşehir İYİ Parti üyeliğinden arkadaşlarımızla birlikte istifa etme kararı aldık. Bundan sonraki siyasi hayatımızı bağımsız olarak yürüyeceğiz. Ben Aynur Dağ olarak siyasi hayatımı bağımsız olarak sürdüreceğim. Aldığımız karar gereğince Millet ittifakına desteğimiz devam edecek. Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez. Alaşehir ve Türk milletine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

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