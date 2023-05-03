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İzinsiz olarak antrenmana katılmayan Lionel Messi'ye şok!

İzinsiz olarak antrenmana katılmayan Lionel Messi'ye şok!

Paris Saint-Germain (PSG), kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı.

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Fransa basınında yer alan haberlere göre, kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı. Bu sürede antrenman ve maçlara çıkamayacak yıldız futbolcuya maaş kesintisi uygulanacak.

Geçen yıl yaptığı anlaşmayla Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Messi'nin sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'den ayrılabileceği öne sürüldü.

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