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Mersin'in Mut ilçesi doğalgaza kavuştu

Mersin'in Mut ilçesi doğalgaza kavuştu

Sofralık kayısıda Türkiye’nin yüzde 85’ini karşılayan tarım merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesi doğalgaza kavuştu. Mut'ta yürütülen doğalgaz projesi çevresinde 5 mahalleye ilk gaz verildi.

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Mersin'de ilçeler doğalgaza kavuşmaya devam ediyor. Sofralık kayısıda Türkiye’nin yüzde 85’ini karşılayan Mut ilçesinde belediye öncülüğünde kentin ihtiyacı olan yatırımlar çerçevesinde yürütülen çalışmayla 5 mahalleye ilk gaz verildi. Projenin ilk etabında yer alan Doğancı, Cumhuriyet, Güllük, Pınarbaşı ve Yazıalanı mahalleleri, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'in düğmeye basmasıyla doğalgaza kavuştu, yüzler güldü.

Projenin birinci etabında, Mut’ta 53 kilometre polietilen şebekesi 14 kilometre çelik boru montajının tamamlandığı, bu yıl yaklaşık 23 kilometre şebeke montajı yapıldığı kaydedildi.

Başkan Şeker: “Doğalgaz hayırlı olsun”

İlk gazın verilmesi aşamasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Doğalgaz Mut’umuza hayırlı olsun diyorum. Öncelikle yoğun gayretlerin ardından 5 mahallemize doğalgaz çalışması tamamlanmıştır. Bugün itibariyle de gaz salımı yapılmıştır. Ben öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Mut halkına da hayırlı olsun” dedi.

Mut’a gelen gazla Çukurova’nın dört bir tarafında verilen gazın fiyatının aynı olduğunu vurgulayan firmanın Bölge Müdürü Tufan Duman, "Mut Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Biliyorsunuz Mut’ta 2021 yılı sonunda başladığımız doğalgaz altyapı çalışmalarına bir kısmına gaz arzını sağlamıştık ancak projede değişen noktalar karşımıza çıkan olumsuzluklar sebebiyle çalışmalarımızda bugüne geldi. Bugünde başkanımızın belirttiği 5 tane mahalleye gaz arzı sağlamış durumdayız. Yapıntı Mahallesi'nde 19 binlik bir şehir girişi istasyonu verici istasyonu kuruldu. Şehir merkezinde 2 tane 5 bin metreküp kapasiteli istasyon kurulumuyla beraber şu ana kadar Mut’ta 53 kilometre polietilen şebekesi, 14 kilometre çelik boru montajı tamamlanmış ve yaklaşık 7 bin 600 konutun önünde gaz arzını sağlayacak şebeke arzı sağlanmıştır. Bugün de bu mahallemizde gaz arzını sağlayacak 2023 planlarımız doğrultusunda da müteahhit sözleşmemiz tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde Mut’un diğer mahallelerinde çalışmak üzere çalışmalara başlayacağız. Ben de başkanımız gibi çevreci temiz ekonomik konforlu doğalgazımızın Mut’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, doğalgaza abone olmak isteyen vatandaşların Mut Belediyesi bina girişinde bulunan doğalgaz danışma masasından başvuru yapabildiği kaydedildi.

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