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Haiti'de çete üyesi 5 kişi ölü bulundu

Haiti'de çete üyesi 5 kişi ölü bulundu

Başkent Port-au-Prince'in güneydoğusunda bulunan Petion Ville Mahallesi'nde, 5 çete üyesinin şiddetli darbeler sonucu öldürüldüğü bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, cesetleri buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haiti'de çete üyesi 5 kişi, başkent Port-au-Prince'in güneydoğusunda ölü bulundu.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkente bağlı Petion Ville Mahallesi'nde, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, 5 kişinin şiddetli darbeler sonucu öldürüldüğünü tespit etti.

Haiti'deki Le Nouvelliste gazetesi, olayın çeteler arasındaki çekişmeden kaynaklandığını ve öldürülen kişilerin "T Makak" isimli silahlı grubun üyesi olduğunu belirtti.

Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağına (Rnddh) göre, Haiti'de son 6 ayda 400'den fazla kişi öldürüldü.

Ülkede en son 25 Nisan'da Port-au-Prince’de kalabalık bir grup, çete üyesi olduğundan şüphelenilen 13 kişiyi yakarak öldürmüştü.

- Haiti'deki şiddet olayları

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle onlarca kişi yaşamını yitirirken 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

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