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Bartın Üniversitesi Wushu Şampiyonasında takım halinde birinci oldu

Bartın Üniversitesi Wushu Şampiyonasında takım halinde birinci oldu

ÜNİLİG Türkiye Wushu Şampiyonasında Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri 3 altın madalya alarak takım halinde birincilik kupasını kazandı.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Wushu Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen şampiyonaya Bartın Üniversitesi (BARÜ) sporcuları damga vurdu. Müsabakalarda milli sporcular BARÜ’ye 3 altın madalya ile birlikte birincilik kupasını da getirdi.

39 üniversiteden 159 sporcunun katıldığı şampiyonada, Zeynep Makbule Akyüz TAOLU Bayanlar kategorisinde 2 altın madalya almayı başarırken; Wushu SANDA bayanlar kategorisinde ise Songül Alsaç bir altın madalya kazandı. BARÜ Bayanlar Takımı bu sonuçlarla TAOLU kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Elde ettiği başarılardan dolayı öğrencileri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak, eğitim ve sporun birbirinden ayrılamaz parçalar olduğuna inanıyoruz. Nitelikli eğitim ile birlikte başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda spor alanındaki başarılarına da önem veriyoruz” dedi.

Rektör Uzun, başarılı sporcular yetiştirerek, Türk sporunun yarınlarına katkı sağlamayı hedeflediklerini de kaydederek “Üniversitemizin sporcuları, başarılarıyla sadece üniversitemizi değil, aynı zamanda Türk sporu adına da gurur duyulacak derecelere ulaşmaktadır. Katıldıkları uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedirler. Bu noktada gençlerimizi geleceğe hazırlama konusundaki gayretleri için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Yarınlarımıza değer katma yolculuğunda birlikte çalışmaya ve birlikte başarmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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