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TÜSEDAD Başkanı 'Orantısız şekilde yükselecek' diyerek tarih verdi: Kıymanın kilosu 480 lira olacak

TÜSEDAD Başkanı 'Orantısız şekilde yükselecek' diyerek tarih verdi: Kıymanın kilosu 480 lira olacak

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, cep yakan et fiyatları için tarih vererek konuştu. Solakoğlu, "Bu sektör artık büyük bir çıkmaza girdi" dedi ve haziran ya da temmuz aylarında kıymanın kilosunun en az 480 lirayı göreceğini iddia etti.

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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu et fiyatlarının orantısız yükseleceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten  Şehriban Kıraç'ın haberine göre TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu, turizm sezonunun başlamasıyla et ve süt fiyatlarında çok büyük artış yaşanacağını söyleyerek, “Bu sektör artık büyük bir çıkmaza girdi. Yeni gelecek hükümet kucağında saatli bomba bulacak” dedi.

"480 lirayı görecek"

Süte zam yapılması gerektiğini belirten TÜSEDAD Başkanı "13 liranın altında olmamalı. Bunu yapmadığınız zaman ete gelecek zam sütün katbekat üstünde olacaktır." dedi ve süt fiyatlarına zam gelmemesi halinde oluşacak tabloyu şu şekilde özetledi:

"Şu anda kıymanın kilosu 360-380 liralarda bu en geç haziran temmuz içerisinde 450-480 lirayı görecek ilk aşamada. Kolay kolay da düşmeyecektir."

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