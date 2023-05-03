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Malatya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Malatya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Malatya'da, M.D. adlı kişi ile Zeliha Temel arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu M.D., tabancayla Zeliha Temel'i öldürdü. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay, Özalper Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

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Malatya'da tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi'nde bir apartmanda M.D. ile Zeliha Temel (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D, Temel'i silahla öldürdü daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Zeliha Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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