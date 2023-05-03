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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Oyunseverler ara tatilde en çok hangi oyunları tercih etti?

Oyunseverler ara tatilde en çok hangi oyunları tercih etti?

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, ara tatil dönemi ve Ramazan Bayramı’nın en çok tercih edilen oyunlarını açıkladı.

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Oyunseverler, bu dönemde ‘The Quarry’, ‘Europe Universalis IV Domination’, ‘Far Cry Serisi’ başta olmak üzere aksiyon gerilim türündeki oyunları tercih etti.

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore’da ara tatil ve Ramazan Bayramı’nın en çok tercih edilen oyunları açıklanırken, listede aksiyon- gerilim türündeki oyunlar başı çekti.

Buna göre; Playstore’da tatil döneminde en çok; ‘F1 Manager 2022’, ‘Marvel’s Spider Man Remastered’, ‘The Quarry’, ‘Hell Let Loose’, ‘Planet Booster’, ‘Europe Universalis IV Domination’ ve ‘Far Cry’ Serisi oyunları tercih edildi. Oyunseverler bu tatil döneminde F1 Manager 2022 oyunu ile Formula 1 heyecanını tattı, Marvel's Spider-Man Remastered'da Peter Parker ile New York’ta unutulmaz macera yaşadı, The Quarry ile de yaz kampında doğaüstü yaratıklarla mücadele etti.

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