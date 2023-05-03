BIST 4.333
DOLAR 19,48
EURO 21,54
ALTIN 1.262,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van’daki 27 okul müzik ve resim sınıfına kavuştu

Van’daki 27 okul müzik ve resim sınıfına kavuştu

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki 27 okula müzik ve resim sınıfı kazandırdı.

Abone ol

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde eğitime yönelik başlatılan destekler sürüyor. Bu çerçevede çocuk ve gençleri sanat ve kültürel aktivitelere yönlendirmek, becerilerini geliştirmek ve okullarda müzik ve resim altyapısını oluşturmak için çalışma yapıldı.

Edremit ilçesinde 3 ve diğer ilçelerde 2’şer okul olmak üzere 13 ilçedeki 27 okulda hayata geçirilen proje ile okulların kullanılmayan sınıfları baştan aşağı yenilenerek resim ve müzik sınıflarına dönüştürüldü. Ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca tamamlanan sınıflara Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca müzik enstrümanları desteği de sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi; 'Kitap Van Projesi', ‘Etüt Van Projesi, Sürekli Eğitim Merkezleri, okullara kütüphane kazandırılması, öğretmen odaları ile müzik ve resim sınıfları gibi projelerle eğitime destek sağlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim otobüsünden vatandaşa küfür
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim otobüsünden vatandaşa küfür
Konya'lı KOBİ'lerden MEVKA Finansman desteğine yoğun ilgi
Konya'lı KOBİ'lerden MEVKA Finansman desteğine yoğun ilgi
Malatya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Malatya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Bodrum'da Sahil Güvenlik 14 düzensiz göçmen yakaladı
Bodrum'da Sahil Güvenlik 14 düzensiz göçmen yakaladı
Rusya'da petrol depolama tesisinde yangın çıktı
Rusya'da petrol depolama tesisinde yangın çıktı
Haiti'de çete üyesi 5 kişi ölü bulundu
Haiti'de çete üyesi 5 kişi ölü bulundu
Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya gelecek
Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya gelecek
Bartın Üniversitesi Wushu Şampiyonasında takım halinde birinci oldu
Bartın Üniversitesi Wushu Şampiyonasında takım halinde birinci oldu
Hülya Bozkaya kimdir, kaç yaşında? Hülya Bozkaya evli mi, eşi ve çocuğu kimdir?
Hülya Bozkaya kimdir, kaç yaşında? Hülya Bozkaya evli mi, eşi ve çocuğu kimdir?
TÜSEDAD Başkanı 'Orantısız şekilde yükselecek' diyerek tarih verdi: Kıymanın kilosu 480 lira olacak
TÜSEDAD Başkanı 'Orantısız şekilde yükselecek' diyerek tarih verdi: Kıymanın kilosu 480 lira olacak
Mersin'in Mut ilçesi doğalgaza kavuştu
Mersin'in Mut ilçesi doğalgaza kavuştu
ABD-Çek Cumhuriyeti Stratejik Diyalog Toplantısı'nda Rusya ve Çin'e karşı işbirliği vurgusu
ABD-Çek Cumhuriyeti Stratejik Diyalog Toplantısı'nda Rusya ve Çin'e karşı işbirliği vurgusu