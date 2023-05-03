Van’daki 27 okul müzik ve resim sınıfına kavuştu

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki 27 okula müzik ve resim sınıfı kazandırdı.

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde eğitime yönelik başlatılan destekler sürüyor. Bu çerçevede çocuk ve gençleri sanat ve kültürel aktivitelere yönlendirmek, becerilerini geliştirmek ve okullarda müzik ve resim altyapısını oluşturmak için çalışma yapıldı.

Edremit ilçesinde 3 ve diğer ilçelerde 2’şer okul olmak üzere 13 ilçedeki 27 okulda hayata geçirilen proje ile okulların kullanılmayan sınıfları baştan aşağı yenilenerek resim ve müzik sınıflarına dönüştürüldü. Ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca tamamlanan sınıflara Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca müzik enstrümanları desteği de sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi; 'Kitap Van Projesi', ‘Etüt Van Projesi, Sürekli Eğitim Merkezleri, okullara kütüphane kazandırılması, öğretmen odaları ile müzik ve resim sınıfları gibi projelerle eğitime destek sağlıyor.