Cudi ve Gabar Dağı nerede, hangi ilde haritadaki bölgesi ve yeri neresi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir petrol rezervi müjdesi daha geldi. Son olarak Cudi ve Gabar Dağı'nda petrol rezervi bulundu son müjdeyi Erdoğan duyurdu. Günlük 100 bin varil petrol kapasitesine sahip olan rezervlerin yeri merak konusu oldu. Peki Cudi nerede, Gabar Dağı nerede, hangi ilde ve bölgede? Cudi ve Gabar Dağı haritadaki yeri neresi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz gün yeni bir petrol rezervi müjdesi daha geldi. Erdoğan Cudi, Gabar'da petrol bulunduğu müjdesi büyük sevinç yarattı. 'Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip' diyen Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Cudi ve Gabar Dağı merak konusu oldu. Peki Cudi ve Gabar Dağı nerede bulunuyor, haritadaki yeri neresi?

Cudi nerede?

Cudi Dağı, Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre arasında yer alır. Yan yana sivri tepelerden oluşan bir dağ sırasıdır. Cûdî dağı Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye-Irak sınırına 15 km. uzaklıkta, Dicle ırmağının kıyısında bulunan Cizre'nin 32 km. kuzeydoğusunda, Şırnak il merkezine 17 km. mesafededir. Elips biçiminde olan Cûdî dağı üzerinde 2000 metreyi aşan dört doruk vardır. Bunların en yükseği 2114 metredir. Bunlardan bir tanesi "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır.

Gabar Dağı nerede?

Gabar dağında 300 metrelik uçurumlar bloğu vardır. Bu bölgeye Gabar aynası denir. Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olduğuna inanılır. Kurak bir bölgede bulunan 'Cûdî Dağı’nın yüksek kesimleri çok yağış alır. Bundan dolayı 1.500-2.000 metreler arasında çam ve meşe ormanları vardır.

Halk arasında Gabar Dağı olarak bilinen Küpeli dağı Türkiye – Irak sınırı hattında bulunuyor. Gabar Dağı Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerinde bulunan dağdır. Batı ve Güney'inde Dicle Nehri varken, Güneydoğusu'nda ise Cudi Dağı yer alır.