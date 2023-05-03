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Adana'da ölmüş akrabasının fotoğrafına küfreden şahsı öldürdü

Adana'da ölmüş akrabasının fotoğrafına küfreden şahsı öldürdü

ADANA'da kahvehanede asılı bulunan ölmüş akrabasına ait fotoğrafa küfreden kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

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Adana'da Turhan ailesi, 24 Nisan 2020 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Turhan'ın ölüm yıl dönümünde mevlit düzenledi. Bu programa katılamayan Murat Daş, 1 Mayıs günü Turhan ailesinin Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki kıraathanesine gitti. Turhan'ın üvey kardeşi Yıldıray Ç. ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti.

Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan'ın fotoğrafını gören Daş, “Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı” deyip, iddiaya göre küfretti.

Bu duruma sinirlenen Yıldıray Ç., Daş'a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yıldıray Ç., Daş'ı tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli, üvey ağabeyine küfrettiği için Daş'ı vurduğunu belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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