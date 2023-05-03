Adnan Oktar'ın kediciklerini 'Fenerbahçe' yaktı!
Adnan Oktar Grubuna mensup 15 kişiye yönelik geçen hafta yapılan operasyonla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan isimlerden Mine Kalça'nın, Erzurum’da tutuklu bulunan Oktar'a yönelik avukat kısıtlamasının kaldırılması için lobi çalışması yürüttüğü öğrenilirken, "Kedicikleri" yakan 'Fenerbahçe' olmuş... İşte ayrıntılar...
Adnan Oktar Grubu’nun çeşitli zamanlarda tahliye olan üyelerinin de olduğu 15 kişiye yönelik geçen hafta operasyon yapıldı. Gözaltına alınan isimlerden 8’i tutuklandı.
Kimi 30 yılı aşkın bir süredir örgüt içinde olan kişilerden Elif Kıral (53), Aslı Efeoğlu (46), Esra Saraçoğlu (53), Elvan Şahin (52), Berat Kartal (30), Dilşad Kurt (42), Pınar Demir (41), Yusuf Erkan Özoğuz (53) tutuklanmıştı.
8 şüphelinin İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadelerine Halktv.com.tr ulaştı.
Hem CİMER'e hem emniyete
Hakimlik kararına göre, anılan operasyonun gerisinde etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin verdiği ifadeler ile “Fenerbahçe” kod ismini kullanan bir kişinin CİMER ve emniyete yaptığı ihbar yer aldı.