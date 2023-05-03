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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Bugün Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 5.499,75 puandan işlem gördü.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 artışla 5.499,75 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.499,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,1 altında 5.470,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 5.500,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çeken analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Halkbank'ın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bazı müştekiler tarafından ABD'de banka aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasının, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından reddedildiğinin belirtilmesinin ardından bugün Halkbank'ın pay vadeli kontratları yüzde 4'ün üzerinde değer kazancıyla işleme başladı.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.600 ve 5.650 seviyelerinin direnç, 5.450 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 2,65 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre, bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

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