Hıdırellez nedir, ne zaman 2023? Hıdırellezde ne yapılır, ritüelleri

Mayıs ayının gelmesi ile birlikte birçok vatandaş Hıdırellez ne zaman, hangi gün sorularına yanıt arıyor. Dileklerin kağıda yazılıp gül ağacının altına gömüldüğü Hıdırellez 5 mayıs cuma günü başlayacak 6 mayıs cumartesi ikindi ezanında bitecek. Peki Hıdırellez nedir, Hıdırellez ritüelleri neler? Dilekler gül ağacının dibine ne zaman gömülür?

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Hızır ve İlyas A.S'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilen Hıdırellez ne zaman, mayıs ayında hangi gün soruları merak edildi. Mayıs ayının başlaması ile birlikte Hıdırellez araştırmaları da başladı. 2023 yılında Hıdırellez 5 Mayıs cuma günü başlayacak. 6 Mayıs cumartesi günü ikindi ezanında ise sona erecek. Peki Hıdırellezde dileklerin kabul olması için yapılanlar nelerdir? Hıdırellez günü günü nelere dikkat edilir ve neler yapılmaz? Hıdırellez akşamı gül ağacının altına dilek bağlama nasıl yapılır duası nasıldır ve tam vakti nedir? Hıdırellezde neler yapılması gerektiğini sizin için derledik.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Kur'an'da Hıdırellez geçiyor mu?

Kur'an'da Kehf suresi'nde Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf Suresi'de dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için "iki denizin birleştiği yer" denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65. ayette Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. denilerek Hızır olarak atfedilenden bahsedilir.

Hıdırellez gelenekleri neler?

Halk huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için kışın sona erdiği tabiatın uyandığı hıdrallez'de çeşitli çarelere başvurur. Anadolu'da halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidilip eğlenilir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.

Hızır'ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıklara iyi geleceğin; bu su ile kırk gün yıkanan kişinin gençleşip güzelleşeceğine inanılır.

"Hızır Hakkı" için kuzu kesmek, Hızır geleneğinin yayıldığı her yerde görülen genel bir adettir. Diyarbakır'da Ciğaret adıyla ayrı bir tören yapılır. Baharın bu taze kuzusunu yemekle bedenlerin sağlık ve canlılık kazanacağı inanışı vardır.