Bakan Çavuşoğlu Suriye ile toplantı için tarih verdi! Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı

Suriye ile normalleşme sürecine dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs’ta olabilir.” ifadelerini kullandı. "Sığınmacıların insani bir şekilde dönmesi gerekiyor" diyen Çavuşoğlu, Ermenistan'daki anıt provokasyonunun ardından Türk hava sahasının Ermenistan uçaklarına kapatıldığını açıkladı. İşte Çavuşoğlu'nun gündeme dair yaptığı önemli açıklamalar...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile bakanlar düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta yapılabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Türk askerinin Suriye'den çekilmesi için terör koridoru riskinin ortadan kalması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok" dedi.

Suriye ile normalleşme süreci

Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir. Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DAEŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.

Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak. Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez. Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil.

Sudan'daki tahliyeler

Sudan'dan bugüne kadar 2061 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 763'ü kendi vatandaşımız.

Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Bundan sonra Port Sudan üzerinden vatandaşlarımızı getirmeyi düşünüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak. Risk alamayız, geçici olarak Port Sudan'a taşıyacağız.

Yurt dışı oy işlemleri

Fransa'da PKK destekçileri provokasyon yaptı. Gerekli önlemleri aldık. Yurtdışındaki misyonlarımızı da uyardık.

Ermenistan'daki anıt provokasyonu

Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Yanıt olarak da Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık. Bir tek Ermenistan Meclis Başkanı toplantı için Türkiye'ye gelecek istisnai olarak ona izin verdik. Devam ettirirlerse yeni adımlar atacağız.

Rusya, Suriye, İran ile yapılan toplantı - ESAD ile görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bugün Suriye ile atılan adımları değerlendirdiği konuşmasında "Bu bir süreç, bunun bir başlangıcı var. 28 Aralık'ta birinci görüşmeyi yaptık. Beklentilerimizi masaya koyduk. Biz hiçbir şekilde işgalci değiliz. Suriye'nin sınırlarına saygılıyız. Orada teröristler var. Ne derlerse desinler onlar terörist. Camilerimizi bombaladılar, onların varlığına müsaade edemeyiz. Teröristler Suriye halkının malına el koymuş. Alıp satıyor. Çalıyorlar aslında. Diğer taraftan da misafir ettiğimiz Suriyelilerin yeterli sayıya ulaştığını, güvenli saygın bir şekilde ülkelerine dönebilsinler dedik." ifadelerini kullandı.