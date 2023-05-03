Şarkıcı Gülşen'e 'Sapıklığı İmam Hatip'te okumasından' cezası! 10 ay hapis cezası çıktı
Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek hakkında açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Gülşen tutuklanıp kısa süre hapiste kalmıştı.
İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek yargılanan ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında karar açıklandı.
Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etmişti.
Gülşen'e 10 ay hapis cezası
Bugün görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme ünlü sanatçıya 10 aya hapis cezası verdi. Heyet hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Gülşen'i yakan sözler
Sahne kıyafetleri nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Gülşen, Ataşehir konserinde "İmam Hatip'te okumuş, sapıklığı oradan geliyor" sözleri aylar sonra gündeme gelinee kıyamet kopmuştu. Kısa süre tutuklu kalan Gülşen, tahliye edilmişti.