BIST 4.352
DOLAR 19,48
EURO 21,56
ALTIN 1.262,81
HABER /  MEDYA

Muharrem Sarıkaya 14 Mayıs sonrasını yazdı: Sandık sonucu 3 bine yakın üst düzey yöneticinin kaderini de etkileyecek

Muharrem Sarıkaya 14 Mayıs sonrasını yazdı: Sandık sonucu 3 bine yakın üst düzey yöneticinin kaderini de etkileyecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Sandığın ertesi günü…' başlıklı yazısında 14 Mayıs seçimi sonrası yaşanacakları değerlendirdi. Sarıkaya "İlk kez bu seçimde karşımıza önemli bir sonuç daha çıkacak; sandık sonucu sadece Cumhurbaşkanı veya milletvekillerini ilgilendirmeyecek." dedi.

Abone ol

"İki hafta sonra gelecek sandığın bugüne kadar olanlardan çok daha önemli bir farkı var.Bugüne kadar yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sadece bir kesimi ilgilendiriyordu." diyerek yazısına başlayan Sarıkaya, sandık sonucunun 3 bine yakın üst düzey yöneticinin kaderini de etkileyeceğini belirtti. Sarıkaya şunları kaydetti:

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nden, MİT Başkanı’na, Diyanet İşleri Başkanı’ndan Savunma Sanayii Başkanı’na, YÖK Başkanı’ndan Bakan Yardımcılarına, TRT Genel Müdürü’nden TOKİ Başkanı’na, Valilerden Merkez Bankası Başkanı’na, 208 üniversite rektöründen AFAD Başkan ve yardımcılarına kadar binlerce kişinin görevi de 14 Mayıs günü son bulacak.

Daha önce de burada yazdım, Cumhurbaşkanlığı 3 Numaralı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi çok net: “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez...”

Yerlerine yeni atama yapılana kadar da devam ederler.

Aslında uygulanan Başkanlık Sistemi’nin bir gereği…

Önemli, bir o denli de gerekli bir karar, çünkü yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve geldiğinde birlikte çalışmak istediği kişileri atadığında kimse işe iade davası yoluna gitmeyecek.

“Bürokrat kıyımı yapılıyor…” isyanına da yol açmayacak...

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de, Kocasinan ilçe belediyesi 540 bin organik domates fidesi dağıttı
Kayseri'de, Kocasinan ilçe belediyesi 540 bin organik domates fidesi dağıttı
ABD'den MİT'in DEAŞ elebaşına yönelik operasyonu hakkında açıklama: Eğer doğruysa
ABD'den MİT'in DEAŞ elebaşına yönelik operasyonu hakkında açıklama: Eğer doğruysa
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak
Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1,3 milyar doları aşkın gelir elde etti
Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1,3 milyar doları aşkın gelir elde etti
Ardahan ve Kars'a Mayıs ayında kar yağdı
Ardahan ve Kars'a Mayıs ayında kar yağdı
Bakan Çavuşoğlu Suriye ile toplantı için tarih verdi! Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı
Bakan Çavuşoğlu Suriye ile toplantı için tarih verdi! Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı
Otomotiv satışları rekor üstüne rekor kırıyor
Otomotiv satışları rekor üstüne rekor kırıyor
Hıdırellez nedir, ne zaman 2023? Hıdırellezde ne yapılır, ritüelleri
Hıdırellez nedir, ne zaman 2023? Hıdırellezde ne yapılır, ritüelleri
Brent petrolün varil fiyatı 75,37 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 75,37 dolar
Yeni Zigana Tüneli hizmete giriyor
Yeni Zigana Tüneli hizmete giriyor
Hatay'da depremden kurtuldu, Antalya'da lastik öldürdü
Hatay'da depremden kurtuldu, Antalya'da lastik öldürdü
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı