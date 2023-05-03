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Galatasaray'a Hollandalı orta saha! Maçı yerinde izlediler, tüm şartlar zorlanacak

Galatasaray'a Hollandalı orta saha! Maçı yerinde izlediler, tüm şartlar zorlanacak

Galatasaraylı yetkililerin, hafta sonu oynanan Toulouse-Nantes maçında Branco Van Den Boomen'i yerinden izlediği ve tam not verdiği ortaya çıktı.

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Saraylı yetkililer hafta sonu Fransa'ya çıkarma yaptı. Toulouse'un Nantes'ı yenip kazandığı Fransa Kupası'nı tribünden takip eden Ayhan Akman-Cenk Ergün ikilisi, kiralık oyuncuları Mohamed'le birlikte Branco Van Den Boomen'i izledi.

Toulouse ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı orta saha oyuncusu, finalde yaptığı asistle tam not aldı. Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olacak Boomen için şartlarını zorlayacak. 

Bu sezon Toulouse formasıyla 31 maçta 5 gol ve 8 asist yapan Van Den Boomen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

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