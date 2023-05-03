Sodexo, "FlexoGift" hizmetini müşterilerine sunuyor

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kurumsal hediye sektöründeki değişen çalışan beklentilerine ve şirketlerin değişen ihtiyaçlarına yanıt olarak uçtan uca dijital FlexoGift çözümünü sunuyor.

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Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kurumsal hediye alanında değişen çalışan beklentisi ve şirketlerin farklılaşan ihtiyaçlarına, uçtan uca dijital FlexoGift çözümü ile cevap veriyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen işverenler, kurumsal hediye platformu FlexoGift ile süreçlerini dijitalleştirirken, çalışanlarına hediye seçiminde özgürlük ve esneklik sunarak kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

Platform, geniş marka ve kategori yelpazesiyle çalışanlara iş ve yaşam dengelerini kendi ihtiyaçlarına göre yönetebilecekleri esnek, hızlı ve dijital bir hediye dünyası sunuyor.

Market, gıda, giyimin yanı sıra teknoloji, kişisel bakım, spor, e-ticaret platformlarında harcama yapma imkanı veren FlexoGift sayesinde, çalışanlar istedikleri ürün ya da hizmeti ister online ister fiziki olarak telefonlarında bulunan dijital cüzdan ile kolay şekilde alabiliyor.

İşverenler çalışanlarına tek bir SMS aracılığıyla ulaştırdığı hediye bakiyeleri ile aralarında Boyner, Beymen Business, Opet, Etstur, Mars Sportif, A101, CarrefourSA, Hopi, Teknosa, Trendyol gibi Türkiye'nin gözde markalarının bulunduğu 20 bin noktadan özgürce alışveriş yapma imkanı sunuyor, FlexoGift sayesinde çalışanlar dijital hediye bakiyelerini ihtiyaçlarına göre birden fazla marka arasında bölüştürerek kullanabiliyor.

Sodexo'nun verilerine göre, 2020 ve 2022 yılları karşılaştırıldığında 2022 yılında çalışanların seçme özgürlüğü arttıkça gıda dışı kategorilerde harcama tercihlerinin yaklaşık 2 kat yükseldiği görülüyor.

Hediye seçme şekli çalışanların yaş aralıklarına göre de değişiklik gösteriyor. FlexoGift kurumsal dijital hediye platformunda 30 yaş altı çalışanlar seçimlerini yüzde 25 oranında gıda kategorilerinden yana kullanırken, 50 yaş üstü çalışanlarda bu oran yüzde 32 oluyor.

Sodexo, bu döneme özel olarak şirketlere avantajlı fiyatlarla 4 paket seçeneği sunuyor. "FlexoGift Temel Gıda Paketi", "FlexoGift Geniş Gıda Paketi", "FlexoGift Karma Paket" ve "FlexoGift Tüm İhtiyaçlar Paketi", çalışanlara seçme özgürlüğü vererek, dijital hediye çeklerinin ihtiyaçlara göre kullanılmasına imkan sağlıyor.