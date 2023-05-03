Mansur Yavaş aslen nereli, kökeni neresi? Mansur Yavaş kaç yaşında, eğitim hayatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş son günlerin en çok konuşlan isimlerinden. Siyasi hayatı kadar özel hayatı ilde de merak edilen Mansur Yavaş aslen Ankara Beypazarı doğumlu ve şu anda 67 yaşında. Mutlu bir evliliği olan Mansur Yavaş'ın eşi ise Nursen Yavaş. Mansur Yavaş'ın Armağa ve Çağlayan adında iki tane kızı var.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanını seçecek. Seçime 11 gün kala hem meydanlar hem de tartışma programları iyice hararetlendi. Son günlerin en çok konuşlan isimlerinden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş oldu. Cumhurbaşkanı adayı olarak adı çok geçen Mansur Yavaş'ın siyasi geçmişi kadar özel hayatı da merak ediliyor. Peki Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorularını yanıtlarından başlayalım...

Türk siyasetinin renkli isimlerinden biri olan Mansur Yavaş aslen Ankara Beypazarı doğumlu. Babası Ahmet Sadık Yavaş, annesi Havva Yavaş olan Mansur Yavaş şu anda 67 yaşında. 1986 yılında Nursen Yavaş ile evli olan Mansur Yavaş, 37 yıldır evli.Mutlu evliliklerinden Armağan ve Çağlayan adında iki kız çocuğu var.

Mansur Yavaş'ın adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçtiği dönemde 'Mecbur muyuz Ağrı'lı, Mardin'li, Diyarbakır'lı seçmeye' sözleri gündem olmuştu.

Mansur Yavaş kimdir?

Mansur Yavaş, Türk avukat ve siyasetçidir. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Nursen Yavaş ile evli olan Mansur Yavaş'ın 2 çocuğu bulunmaktadır. Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş çiftinin oğludur.

Mansur Yavaş'ın Eğitimi Ne?

Mansur Yavaş, liseye kadar Beypazarı'nda okumuştur. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitime başlamış ve 1983 yılında eğitimini tamamlamıştır. Yavaş, askerliğini askeri savcı olarak yapmıştır. Daha sonra Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık mesleğini icra etmiştir.

Mansur Yavaş'ın Siyasi Hayatı

Mansur Yavaş, 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olarak yüzde 51 oy almış ve Beypazarı'nın Belediye Başkanı olmuştur. 18 Nisan 2004'teki seçimlerde daha yüksek oy oranı ile yeniden seçilmiştir. Mansur Yavaş 2009 yılına kadar Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev almıştır. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerine girmiş fakat üçüncü olmuştur.

Mansur Yavaş, 2013 yılında CHP'ye geçmiş ve 2014 yılında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine katılmıştır. Bu seçimlerde 1 puan farkla dönemin belediye başkanı İbrahim Melih Gökçek'e karşı kaybetmiştir. Yavaş, 2016'da CHP'den istifa etmiş ve 2018 yılında tekrar partiye katılmıştır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olarak yeniden belirlenmiştir. Bu seçimde büyük başarı göstererek oyların yüzde 50.9'unu almıştır. Mansur Yavaş 2019 seçimlerinden beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmektedir.

Mansur Yavaş'ın Aldığı Ödüller



Siyasi hayatına Beypazarı Belediye Başkanı olarak başlamıştır. Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca tarihi Beypazarı konaklarının restorasyonunu tamamlamış ve yaptığı çalışmalarla '2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi' olarak seçilmiştir. Ayrıca Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülüne, doğa savaşçılarının 'Çevre Ödülü'ne layık görülmüştür. Mansur Yavaş, 24 Eylül 2004 tarihinde de TÜSİAV tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirirken de iki farklı ödüle kayık görülmüştür. Yavaş, 14 Eylül 2021 tarihinde 'Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü' ve 9 Aralık 2020 tarihinde “9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü” kapsamında ''2020 Şeffaflık Ödülüne' layık görülmüştür.