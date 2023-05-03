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Cudi Dağı nerede, haritada hangi ilde Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi deniyor

Cudi Dağı nerede, haritada hangi ilde Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi deniyor

Uzun yıllar PKK'nın barınağı olan Cudi Dağı teröristlerden temizlendi ve bambaşka bir hal aldı. Son olarak Cudi Dağı'ndan gelen güzel haberi Erdoğan paylaştı ve petrol rezervi bulunduğunu müjdeledi. Bu güzel haberin ardından Nuh'un gemisinin de orada olduğu söylenen Cudi Dağı merak edildi. Peki Cudi Dağı nerede, hangi ilde, haritada nerede?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir petrol rezervi müjdesi daha geldi. Son olarak Cudi ve Gabar Dağı'nda petrol rezervi bulundu son müjdeyi Erdoğan duyurdu. Günlük 100 bin varil petrol kapasitesine sahip olan rezervlerin yeri merak konusu oldu. Peki Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre arasında yer alan Cudi Dağı nerede, hangi ilde ve bölgede? Cudi Dağı haritadaki yeri neresi?

Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak inanılması nedeniyle 'insanlığı yeniden doğduğu' 2 bin 144 rakımlı Cudi Dağı, artık festival ve doğa sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cudi nerede?

Cudi Dağı, Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre arasında yer alır. Yan yana sivri tepelerden oluşan bir dağ sırasıdır. Cûdî dağı Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye-Irak sınırına 15 km. uzaklıkta, Dicle ırmağının kıyısında bulunan Cizre'nin 32 km. kuzeydoğusunda, Şırnak il merkezine 17 km. mesafededir. Elips biçiminde olan Cûdî dağı üzerinde 2000 metreyi aşan dört doruk vardır. Bunların en yükseği 2114 metredir. Bunlardan bir tanesi "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır.

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