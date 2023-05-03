Teknosa, ilk çeyrekte 142 milyon TL net kar elde etti

Teknosa, Sabancı Holding'in bir iştiraki olarak 2023 ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %133'lük bir büyüme kaydederek 6,6 milyar TL ciro ve 142 milyon TL net kar elde etti.

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Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2023 ilk çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 133 büyüme sergileyerek, 6,6 milyar TL ciroya ve 142 milyon TL net kara ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, pazaryeri dönüşümünden servis gelişimine her alanda müşteri deneyimini daha da güçlendirmek için hayata geçirdiği yatırımlarla, 2023 yılı ilk çeyreğinde de başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için imza attığı yeniliklerle istikrarlı büyümesini sürdüren Teknosa, 2023 ilk çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 133 büyüme sergileyerek, 6,6 milyar TL ciroya ve 142 milyon TL net kara ulaştı. Şubat 2022’de dev bir pazaryerine dönüştürdüğü teknosa.com’u pek çok yenilikle tüketicilerle buluşturmaya devam eden Teknosa, e-ticarette de brüt işlem hacmini (GMV) yüzde 248’lik büyüme ile 1,3 milyar TL’ye taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, çoklu kanalda gerçekleştirdikleri atılımlarla istikrarlı bir biçimde büyümeyi başardıklarını belirtti.

Sezgin, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize tüm kanallarımızdan en iyi deneyimi sunabilmek için hayata geçirdiğimiz ilk ve öncü uygulamalarımızla, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 133’lük büyüme ile 6,6 milyar TL ciroya ulaştık. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Bu yılın başında öncelikle ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber olduk. İlk etapta bölgedeki teknolojik ihtiyaçların karşılanması için destek verdik, sonrasında deprem bölgesindeki iş ortaklarımızın satışlarına katkıda bulunmak için çalıştık. Pazaryeri üzerinden satış yapan deprem bölgesindeki iş ortaklarımıza hiçbir komisyon ve kesinti uygulamayarak ürünlerini teknosa.com’da ön plana çıkarmalarına destek olmaya başladık."

16 yıldır sürdürdükleri Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kadın için Teknoloji projesini deprem bölgesini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını ve genişlettiklerini kaydeden Sezgin, "Sürdürülebilir ve kalıcı projelerle bölgedeki desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Diğer yandan Türkiye genelindeki sürdürülebilir yatırımlarımızda da hız kesmedik. Dijital kanallarımızı ve pazaryerimizi yeni yetkinliklerle büyütürken, Ankara Vega AVM Subay Evleri, Kayseri Almer AVM, İstanbul Beylikdüzü Anpa Gross Mega AVM ve İstanbul Yenibosna Starcity Outlet AVM’de yeni mağazalarımızı müşterilerimizle buluşturduk. 2015 yılında kurulan özel markamız Preo ürün gamına tablet ve otomatik Türk kahve makinelerini ekledik. TeknoHizmet markamız ile Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini kurma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm temas noktalarında müşteri memnuniyetini artırmayı sürdürürken, başarılarının da birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldüğünü belirten Sezgin, "Tüm paydaşlarımız, sektörümüz ve ülkemiz için daha fazla değer oluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.