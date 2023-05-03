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Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamaları ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sonucu 2 bin 795 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 5 bin 31 paket sigara ele geçirildi.

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Ağrı'da 2 bin 795 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 5 bin 31 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamaları ve kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada ekiplerce yapılan yol kontrol uygulamalarında 2 bin 795 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 5 bin 31 paket sigara ele geçirildi.

Uygulamalarda yakalanan 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 10 araca el konuldu.

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