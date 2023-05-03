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Mansur Yavaş Kürtler için ne dedi? Mansur Yavaş'ın olay olan Kürt seçmen sözleri

Mansur Yavaş Kürtler için ne dedi? Mansur Yavaş'ın olay olan Kürt seçmen sözleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş şu sıralar Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için mitinglere katılıyor. Siyasetin merak edilen isimlerinden biri olan Mansur Yavaş'ın yıllar önce söyledi Kürtler hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu. Peki Mansur Yavaş ne dedi, Kürtler hakkındaki sözleri neler?

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş son günlerin en çok konuşlan isimlerinden. Siyasi hayatı kadar özel hayatı ilde de merak edilen Mansur Yavaş aslen Ankara Beypazarı doğumlu ve şu anda 67 yaşında. Mutlu bir evliliği olan Mansur Yavaş'ın eşi ise Nursen Yavaş. Mansur Yavaş'ın Armağa ve Çağlayan adında iki tane kızı var. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı için adını önerdiği isimlerden biri olan Mansur Yavaş'ın yıllar önce söylediği Kürtleri 'kızdıracak' açıklamaları yeniden gündem oldu. Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi tartışmalarının sıkça yaşandığı Yavaş'ın sözleri neydi?

Mansur Yavaş'ın adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçtiği dönemde 'Mecbur muyuz Ağrı'lı, Mardin'li, Diyarbakır'lı seçmeye' sözleri gündem olmuştu.

Mansur Yavaş'ın Siyasi Hayatı

Mansur Yavaş, 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olarak yüzde 51 oy almış ve Beypazarı'nın Belediye Başkanı olmuştur. 18 Nisan 2004'teki seçimlerde daha yüksek oy oranı ile yeniden seçilmiştir. Mansur Yavaş 2009 yılına kadar Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev almıştır. Daha sonra  Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerine girmiş fakat üçüncü olmuştur.

Mansur Yavaş, 2013 yılında CHP'ye geçmiş ve 2014 yılında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine katılmıştır. Bu seçimlerde 1 puan farkla dönemin belediye başkanı İbrahim Melih Gökçek'e karşı kaybetmiştir. Yavaş, 2016'da CHP'den istifa etmiş ve 2018 yılında tekrar partiye katılmıştır. 

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olarak yeniden belirlenmiştir. Bu seçimde büyük başarı göstererek oyların yüzde 50.9'unu almıştır. Mansur Yavaş 2019 seçimlerinden beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmektedir.

Mansur Yavaş'ın Aldığı Ödüller

Siyasi hayatına Beypazarı Belediye Başkanı olarak başlamıştır. Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca tarihi Beypazarı konaklarının restorasyonunu tamamlamış ve yaptığı çalışmalarla  '2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi' olarak seçilmiştir. Ayrıca Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülüne, doğa savaşçılarının 'Çevre Ödülü'ne layık görülmüştür. Mansur Yavaş, 24 Eylül 2004 tarihinde de TÜSİAV tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' ünvanını almaya hak kazanmıştır. 

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirirken de iki farklı ödüle kayık görülmüştür. Yavaş, 14 Eylül 2021 tarihinde 'Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü' ve 9 Aralık 2020 tarihinde  “9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü” kapsamında ''2020 Şeffaflık Ödülüne' layık görülmüştür.

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