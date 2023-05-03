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Denizli'de 9 yaşındaki Muhammed'in acı ölümü! Annesi görünce kahroldu

Denizli'de 9 yaşındaki Muhammed'in acı ölümü! Annesi görünce kahroldu

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde evinin önünde bulunan sulama havuzuna giren 9 yaşındaki Muhammet Emir Gencer, boğularak hayatını kaybetti. Annesi tarafından havuzda ölü bulunan çocuktan gelen acı haber ailesini yasa boğdu.

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Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bayram - Sevilay Gencer çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 9 yaşındaki Muhammet Emir Gencer, serinlemek için evlerinin önünde bulunan ve çiftçilik yapan ailenin tütün bahçesini sulamak için kullandığı havuza girdi.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada 1,70 santimetre yüksekliğindeki havuzda yüzmeye başlayan Gencer, bir süre sonra havuzdan çıkmak istese de başarılı olamadı. Bir süre çabalayan çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Tarladan eve dönen anne Sevilay Gencer, oğlunu havuzda hareketsiz görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Muhammet Emir Gencer, gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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