Mağarayı görmek için İstanbul'dan geldi 4 gündür haber alınamıyor! Gizemli kayboluşta tartışma iddiası...
KATAMONU’nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ilgarini Mağarasını görmek için İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen kafileden bir kişi kayboldu. 4 gündür haber alınamayan vatandaşın gizemli bir şekilde kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kafile arasında tartışma çıktığı iddiası üzerinde kafiledeki vatandaşların ifadelerine başvuruldu.
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile Dünya’nın büyük mağaraları arasında yer alan Ilgarini Mağarasını görmek için 30 Nisan tarihinde İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen turist kafilesindeki 1 kişi kayboldu.
Genç Roma ve Bizans dönemine ait şapel, mezar ve sarnıçların ve köy kırıntılarının bulunduğu mağarayı görmek için geldiği milli parkta yürüyüş sırasında kaybolan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı'ya ulaşamayan kafiledekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bir süre sonra tuvaletini yapmak için tur aracının şoföründen de ayrılarak güzergahtan çıktığı iddia edilen Hüseyin Alıcı’nın bulunması için çalışma başlatıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ‘Garip’ isimli kayıp arama köpeği, komando timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından başlatılan dron destekli arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de devam etti.