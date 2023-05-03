Nisanda fiyatı en fazla artan ürün "kuzu eti", en fazla düşen "elektrik" oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, dana eti fiyatlarındaki yüzde 13,34'lük artışı kuzu eti, kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki yüzde 12,05'lik artış ve patates ile bazı yumru bitkilerindeki yüzde 11,73'lük artış izledi.

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Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 21,47 ile "kuzu eti"nde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15 ile "elektrikte" gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kuzu eti fiyatlarındaki artışı yüzde 13,34 ile dana eti, yüzde 12,05 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 11,73 ile patates ve bazı yumru bitkilerdeki artışlar izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,97 ile kümes hayvanları eti, yüzde 9,48 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 7,12 ile mücevherat, saat ve kol saatleri, yüzde 6,47 ile taze meyveler, yüzde 5,13 ile yiyecek hizmetleri, yüzde 4,57 ile kahve yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15 ile elektrikte gerçekleşti. Bunu yüzde 4,66 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 2,89 ile margarin, yüzde 1,32 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,24 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,15 ile ev ile ilgili temizlik malzemeleri, yüzde 1,14 ile şarap, yüzde 1,03 ile kuru sebze, yüzde 0,25 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,13 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünlerde görüldü.