Meral Akşener'in ses getiren İmralı iddiasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cevap verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir yargı mensubunun İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmeye yollandığı yönündeki iddiayı yalanladı.

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Adalet Bakanı Bozdağ, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" iddiasına yanıt verdi.

Milliyet yazarı Didem Özel Tümer’e konuşan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tamamen yalan söylüyorlar. Yani gidecek bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak. Bundan Adalet Bakanlığı’nın, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok.

"Akşener onu diyeceğine bak Kandil açıklama yapıyor"

Akşener onu diyeceğine bak Kandil açıklama yapıyor; ‘biz Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz’. İşte Bese Hozat, ‘Kılıçdaroğlu kazanmazsa iç savaş çıkar’ diyor. HDP Eş Genel Başkanları ‘bir oy bize, bir oy Kılıçdaroğlu’na’ diyor. ‘Terörün, HDP’nin olduğu yerde olmayız, onların desteklediğini desteklemeyiz’ dedi. Şimdi Mithat Sancar ‘bizim Kılıçdaroğlu’yla hedef birliğimiz var’ diyor. Demek ki Kılıçdaroğlu’yla hedef birliği olanlar sadece altılı masada oturanlar değil. Kandil’in de, HDP’nin de var. Buna çıkıp niye bir kelam etmiyor? Kalkıyor, olmamış bir olayı varmış gibi gösteriyor. Veya çarpıtıyorlar bazı şeyleri.

"Niye sözünüzü tutmuyorsunuz?"

Hani, ‘HDP oturursa ben kalkarım’ diyorsun. Şimdi neredeyse masayı teslim aldı (HDP) dersem yanlış olmaz. Niye sözünüzü tutmuyorsunuz? Olmayan bir görüşmeyi varmış gibi gösterip algı oluşturmak ahlaki bir yaklaşım değildir. Söylediğimiz çok açık; siz HDP’nin desteklediği, Kandil’in oy verin çağrısı yaptığı adaya destek veriyorsunuz. Yalansa söylesin; ‘İYİ Parti’nin desteği yok’ desin."

"Seçim ilk turda biter"

Bozdağ, 14 Mayıs seçiminin ikinci tura kalma ihtimali için de şunları söyledi:

"İkinci tur söylemini dile getirenler birinci turda seçimi kaybedeceğine inananlar. Moral ve motivasyonu dik tutmaya çalışıyorlar ama biliyorlar ki seçim birinci turda bitiyor. Çok net söylüyorum; parlamentoda da Cumhur İttifakı çoğunluğu alıyor. Türk halkı Türkiye’nin yeni bir maceraya atılmasına, meçhule yol almasına, birbirini idare edemeyenlerin ülkeyi yönetmesine izin vermeyecektir. Birinci turda seçim biter, ikinci turu bekleyenler beklemeye devam edecekler. Muhtemelen 2028’de de aynı nakaratı tekrar edecekler."