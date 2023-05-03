Nursen Yavaş kimdir, kaç yaşında? Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ne iş yapıyor?

Türk siyasetinin renkli isimlerinden birisi olan Mansur Yavaş'ın özel hayatı da şu günlerde çok merak ediliyor. Eşiyle el ele mitinglere çıkan Mansur Yavaş 1986 yılından beri Nursen Yavaş ile evli. Bu evlilikten Armağan ve Çağlayan adında iki kız var. Peki Nursen Yavaş kimdir, ne iş yapıyor?

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Şeçime 11 gün kala siyaset meydanlarının en çok merak edilen isimlerinden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Geçtiğimiz gün eşiyle bir mitinge katılan Mansur Yavaş'ın eşiyle olan sempatik halleri çokça konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı adayı olarak adı çok geçen Mansur Yavaş'ın siyasi geçmişi kadar özel hayatı da merak ediliyor. Peki Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorularını yanıtlarından başlayalım...

Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ve kızları Armağan Çağlayan

Son günlerde eşiyle birlikte sık sık mitinglerde gördüğümüz Nursen Yavaş'ın ne iş yaptığına dair internette bir bilgi bulunmuyor.

Mansur Yavaş kimdir?

Mansur Yavaş, Türk avukat ve siyasetçidir. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Nursen Yavaş ile evli olan Mansur Yavaş'ın 2 çocuğu bulunmaktadır. Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş çiftinin oğludur.

Mansur Yavaş'ın Eğitimi Ne?

Mansur Yavaş, liseye kadar Beypazarı'nda okumuştur. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitime başlamış ve 1983 yılında eğitimini tamamlamıştır. Yavaş, askerliğini askeri savcı olarak yapmıştır. Daha sonra Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık mesleğini icra etmiştir.

Mansur Yavaş'ın Siyasi Hayatı

Mansur Yavaş, 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olarak yüzde 51 oy almış ve Beypazarı'nın Belediye Başkanı olmuştur. 18 Nisan 2004'teki seçimlerde daha yüksek oy oranı ile yeniden seçilmiştir. Mansur Yavaş 2009 yılına kadar Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev almıştır. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerine girmiş fakat üçüncü olmuştur.

Mansur Yavaş, 2013 yılında CHP'ye geçmiş ve 2014 yılında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine katılmıştır. Bu seçimlerde 1 puan farkla dönemin belediye başkanı İbrahim Melih Gökçek'e karşı kaybetmiştir. Yavaş, 2016'da CHP'den istifa etmiş ve 2018 yılında tekrar partiye katılmıştır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olarak yeniden belirlenmiştir. Bu seçimde büyük başarı göstererek oyların yüzde 50.9'unu almıştır. Mansur Yavaş 2019 seçimlerinden beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmektedir.

Mansur Yavaş'ın Aldığı Ödüller



Siyasi hayatına Beypazarı Belediye Başkanı olarak başlamıştır. Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca tarihi Beypazarı konaklarının restorasyonunu tamamlamış ve yaptığı çalışmalarla '2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi' olarak seçilmiştir. Ayrıca Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülüne, doğa savaşçılarının 'Çevre Ödülü'ne layık görülmüştür. Mansur Yavaş, 24 Eylül 2004 tarihinde de TÜSİAV tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirirken de iki farklı ödüle kayık görülmüştür. Yavaş, 14 Eylül 2021 tarihinde 'Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü' ve 9 Aralık 2020 tarihinde “9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü” kapsamında ''2020 Şeffaflık Ödülüne' layık görülmüştür.