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Muğla'da midibüsün kamyona çarptığı kazada 34 kişi yaralandı

Muğla'da midibüsün kamyona çarptığı kazada 34 kişi yaralandı

Muğla'da meydana gelen bir trafik kazasında, bir midibüsün bir kamyonla çarpışması sonucu ilk tespitlere göre 34 kişi yaralandı.

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Muğla'da midibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 34 kişi yaralandı.

Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 48 M 7962 plakalı midibüs, Muğla-Yağatan karayolu Madenler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DEB 307 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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