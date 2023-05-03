Anketlerin anketi çıktı! Nisan ayında yapılan 14 anket ne diyor? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine 11 gün kala Nisan ayında yapılan tüm anketlerin ortalamasının alınmasıyla belirlenen 'Anketlerin Anketi' sonuçları yayınlandı. Nisan ayında yapılan 14 anketin ortalamasına göre cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal kılıçdaroğlu mu önde? İttifaklar kaç oy alıyor ve kaç vekil çıkarıyor? Seçim ikinci tura kalırsa kim ne kadar oy alıyor?... İşte cevapları...
14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan 'Anketlerin Anketi' çalışmasının sonuçları çıktı. Anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalıyor. İkinci turda Millet İttifakı adayı Kemal kılıçdaroğlu daha önde gözüküyor. İttifaklarda oy durumu nasıl? Hangi ittifak yüzde 50'ye daha yakın? İşte Anketlerin Anketi'ninden çarpıcı sonuçlar...
Çeşitli araştırma şirketlerinin verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan Türkiye Raporu'nun 'Anketlerin Anketi' başlıklı derlemesi; cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları ile ilgili son tahminleri ortaya koydu.
İlk turda hangi aday ne kadar oy alıyor?
Nisan ayında araştırma yapan 14 şirketin anketine göre seçim ikinci tura kalıyor. İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.64, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.22, Muharrem İnce yüzde 5.37, Sinan Oğan ise yüzde 2.78 oranında oy alıyor.
Seçim ikinci tura kalırsa...
Seçimin ikinci tura kaldığı senaryo da 7 anket şirketinin verileri üzerinden hesaplandı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 52,03 oranında oy alarak ikinci turda seçimi kazanıyor. Tayyip Erdoğan da yüzde 47,97 oranında oy alıyor.