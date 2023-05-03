Anketlerin anketi çıktı! Nisan ayında yapılan 14 anket ne diyor? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan 'Anketlerin Anketi' çalışmasının sonuçları çıktı. Anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalıyor. İkinci turda Millet İttifakı adayı Kemal kılıçdaroğlu daha önde gözüküyor. İttifaklarda oy durumu nasıl? Hangi ittifak yüzde 50'ye daha yakın? İşte Anketlerin Anketi'ninden çarpıcı sonuçlar...