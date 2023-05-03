Lüks cip kafeye daldı! Korku dolu anlar müşteriler ölümden döndü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde park etmek isterken sürücünün kontrolünden çıkan cip, iş yerine daldı. Kafedeki müşterilerin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sürücüsü belirlenemeyen kişi, park etmek istediği cipin kontrolünü kaybedince iş yerine girdi. Kaza anında pastanede oturan müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Gülnazi Kaya, "Pastanede oturuyor, çay içiyorduk. Sürücü frene de basmadı, bir anda dibimizden sıyırdı geçti. Araç sahibine sinir oldum, çok rahat. Kazayı ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış. Büyük korku, panik yaşadık" dedi.