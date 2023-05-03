Basın Özgürlüğü Raporu: 32 gazeteci tutuklandı, 47 gazeteci cezaevinde

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın hazırladığı 2022-2023 Basın Özgürlüğü Raporu'na göre; 3 Mayıs itibarıyla 47 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevinde bulunuyor.

Abone ol

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yayınlanan rapora göre; son bir yılda en az 96 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı, 43 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi, 32 gazeteci tutuklandı. 3 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 47 gazeteci hâlâ cezaevinde.

Raporda ayrıca şu veriler yer aldı:

Tutuklu gazetecilerin yüzde 80’i ‘Silahlı Örgüt Üyeliği Suçu’ ile suçlanıyor.

11 gazeteci cezaevinden tahliye edildi.

97 gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler gözaltında toplamda 1087 saat kaldı.

33 gazeteci ise haklarında açılan soruşturmalar nedeniyle ifade verdi.

Geçen yıl görülen 125 ceza yargılamasında 263 gazeteci yargılandı. 35 davada karar çıktı. 90 yargılama devam ediyor. 55 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası kararı çıktı.

63 gazeteci beraat etti.

19 bin TL adli para cezasına hükmedildi.

Gazeteciler aleyhine açılan 14 tazminat davasının 7’sinde karar çıktı. Toplamda 120 bin TL tazminata hükmedildi.

4 bin 148 habere ve 46 haber sitesine erişimin engellenmesine karar verildi.

682 haberin tamamı veya bir bölümünün içerikten çıkarılmasına karar verildi.

9 haber içeriğinin arama motorlarından ilişkilendirilmesi, unutulma hakkı gerekçesiyle kesildi.

RTÜK’ten 58 ayrı idari para cezası kararı çıktı. Toplamda 13.703.913,56 TL idari para cezası kesildi. 33 defa yayın durdurma cezası verildi.

BİK, Evrensel gazetesine 2019’dan itibaren vermediği ilan ve reklamları 22 Ağustos 2022 tarihli kararıyla tümüyle iptal etti.

26 medya çalışanı depremde hayatını kaybetti

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 26 gazeteci ve basın çalışanın hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen raporda; şu veriler de paylaşıldı:

2 gazeteci TCK 217/A “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı.

6 gazeteci gözaltına alındı.

4 gazeteci ifadeye çağrıldı.

18 gazeteci linç girişimine varan fiziki saldırıya maruz kaldı.

21 gazetecinin ise haber yapması tehdit edilerek engellendi.

3 gazetecinin iş akdine son verildi veya istifaya zorlandı.

RTÜK, deprem ile ilgili yayınlar nedeniyle toplamda 4.324.251 TL idari para cezası ve beş kez yayın durdurma kararı verdi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında sosyal medyaya bant daraltma uygulaması yapıldı.