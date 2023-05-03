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İskenderun'da kurulan 260 konteynerde yaşam başladı

İskenderun'da kurulan 260 konteynerde yaşam başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Arkas Holding tarafından 260 konteynerin kurulumu tamamlanarak afetzedelere teslim edildi.

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Hatay'da büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlar yapılıncaya kadar afetzedelerin yerleştirileceği konteyner kurulumu farklı noktalarda sürüyor.

Bu kapsamda İskenderun Teknik Üniversitesi Yerleşkesi'nde depremlerin ardından Arkas Holding tarafından AFAD koordinasyonunda yapımına başlanan 260 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Depremzedeleri ağırlamaya başlayan ve 1000 kişinin yerleştirildiği Arkas Yaşam Merkezi'nde, oyun parkları, sağlık merkezi, ortak mutfak ve çamaşırhaneler yer alıyor.

Yaşam merkezinde Arkas Spor taraftarının yardımlarıyla toplanan kitaplardan oluşan kütüphane de bulunuyor. 4 yataklı konteynerlerin içinde televizyon, buzdolabı, klima, yemek masası, kanepe ile mutfak ve banyo donanımları yer alıyor.

Merkezdeki depremzededen Mustafa Kısaoğlu, depremlerde Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinin ağır hasar aldığını belirtti.

Depremlerin ardından çadıra yerleştirildiklerini anlatan Kısaoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi buraya taşındık, mutluyuz. Hani evlerimiz gitti ama canlarımız sağ. En büyük mutluluk o. Benim 9 torunum, 4 gelinim ve bir kızım var. Çok şükür bizlerde can kaybı yok ama Antakya'da bir yeğenimizi kaybettik. Şu anda konteyner kentlerde gerçekten büyük bir faaliyet var. Gerçekten yaşanılabilir, evlerden güvenli, aynı zamanda sıcak."

Kısaoğlu, depremlerin ardından herkesin kendileri için seferber olduğunu ve yardım ettiğini dile getirdi.

Depreme, Sakarya Mahallesi'ndeki evinde ailesiyle yakalanan Yaşar Koçak da sarsıntının ardından kızının yardımıyla aşağı inebildiğini anlattı.

Yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Depremden sağ salim kurtulduk ama mahallemizde çok can kaybı var. Şimdi buraya yerleştik, buranın çok iyi olduğunu söylüyorum. Allah razı olsun devletimizden, bu konteynerleri buraya getirip koyanlardan. Dün geldik yerleştik çok şükür. Anahtarımızı teslim aldık. Bugün kahvaltılığımızı verdiler, çok memnunuz."

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