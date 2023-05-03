Terzi dizisi konusu nedir, Netflix Terzi 1. sezonu kaç bölüm?

Netflix'in yeni Türk dizisi Terzi 2 Mayıs'ta gösterime başladı. Daha ilk günden büyük beğeni toplayan Terzi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edildi. Aslen Karlı, babası engelli olan Terzi Peyami'nin hikayesinin anlatıldığı Terzi dizisi 1. sezonu 7 bölümden oluşuyor. Her bölüm ise yaklaşık 40 dakika. Terzi'nin 2. sezon için Netflix'ten onay aldığı bilgisi de taze haber.

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Netflix'in yeni Türk dizisi olan Terzi daha ilk günden TOP 10 listesine girmeyi başardı. Başrollerinde daha önce Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da rol alan Çağatay Ulusoy var. Terzi dizisi, dedesi Peyami'nin izinden giden, aslen Karslı olan ve engelli babası Mustafa'dan kaçarak istanbul'a yerleşen ve çok ünlü terzi olan Peyami'nin hikayesini konu ediyor. Peyami'nin belalı en yakın arkadaşı Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in evden kaçarak Peyami'nin evine sığınması ile yollarının kesişmesi heyecanlı bir anlatımla seyirciye sunuyor.

Netflix'te yayınlanan dizi Terzi'nin 1. sezonu 2 Mayıs salı günü gösterime sunuldu. Kısa sürede TOP 10 izlenme listesine giren Terzi dizisi 1. sezonu 7 bölünden oluşuyor. Dizinin her bölümü yaklaşık 40 dakika. 2. sezonu için Netflix'ten onay alan Terzi dizisinin yeni bölüm çekimlerine yaz aylarında başlanması bekleniyor.

Çağatay Ulusoy kadar dikkat çeken bir başka isim ise Dimitri karakterine ustalıkla hayat veren oyuncu Salih Bademci oldu. Terzi dizisinde en dikkat çeken ve merak edilen isim ise Dimitri'nin nişanlısı Esvet karakterine hayat veren oyuncu Şifanur Gül oldu. Peyami'nin engelli babası Mustafa karakterine ise yine usta oyuncu Olgun Şimşek hayat veriyor.

Terzi dizisi ve oyuncuları

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

Zeynep Tarhan

Murat Kılıç

Celile Toyon

Vedat Erinci

Lila Gürmen