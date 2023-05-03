2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar hangi ülkede kaç oy aldı? Yurt dışı seçim sonuçları

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi sürüyor. Kayıtlı seçmenin yüzde 5,3’ü yurt dışında ikamet ettiğinden bu oylar kritik önemde. Peki, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında en çok oy alan aday kimdi? Hangi aday hangi ülkede ne kadar oy aldı? Merak edilen rakamlar ortaya çıktı.

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2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında ve gümrük kapılarında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi sürüyor. Avrupa'da yaşayan Türk seçmenlerin sandığa yoğun ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Kayıtlı seçmenin yüzde 5,3’ü yurt dışında ikamet ettiğinden bu oylar kritik önemde.

Peki, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında en çok oy alan aday kimdi? Hangi aday hangi ülkede ne kadar oy aldı? Euronews Türkçe, merak edilen seçim sonuçlarını derledi.

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

Seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya’daki oyların yüzde 65’ini; Fransa’daki oyların yüzde 64’ünü ve Hollanda’daki oyların yüzde 73’ünü alarak önemli bir avantaj elde etti.

Erdoğan yurtdışında en çok nerelerde oy aldı?

Erdoğan’ın yurt dışında en yüksek oy aldığı ülkeler Lübnan (yüzde 94), Ürdün (yüzde 77) ve Belçika (yüzde 75) oldu. Erdoğan’ın en düşük oy aldığı ülkeler ise Malta (yüzde 10), Çekya (yüzde 11) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE, yüzde 14) oldu.

İnce’nin en yüksek ve en düşük oy aldığı ülkeler?

Muharrem İnce’nin en yüksek oy aldığı ülkeler ise Malta (yüzde 81), BAE (yüzde 76) ve Bahreyn (yüzde 74) oldu. İnce’nin en düşük oy aldığı ülkeler ise Lübnan (yüzde 4), Fransa (yüzde 15) ve Belçika (yüzde 15) oldu.

Selahattin Demirtaş en yüksek oy oranına Irak (yüzde 44) ve Japonya’da (yüzde 40) ulaştı. Meral Akşener’in en yüksek oy aldığı ülke yüzde 14 ile Güney Afrika oldu.

60 ülkenin 33’ünde İnce liderdi ancak toplamda geride kaldı

Listedeki 60 ülkenin 33’ünde İnce Erdoğan’dan daha fazla oy aldı. Ancak İnce’nin önde olduğu ülkeler seçmen sayısının düşük sayıda olduğu ülkeler olduğundan toplam yurt dışı oylarda Erdoğan İnce’nin iki katından daha yüksek oy aldı.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışıyor.