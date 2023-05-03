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TFF binasına silah saldırı davasında karar!

TFF binasına silah saldırı davasında karar!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Cüneyd Uslu'ya iki farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık Oğuzhan Güneysu'nun beraatına karar verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Cüneyd Uslu'ya iki farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık Oğuzhan Güneysu'nun beraatına karar verildi.

Ayrıntılar Gelecek...

TFF
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