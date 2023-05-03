TFF binasına silah saldırı davasında karar!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Cüneyd Uslu'ya iki farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık Oğuzhan Güneysu'nun beraatına karar verildi.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Cüneyd Uslu'ya iki farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık Oğuzhan Güneysu'nun beraatına karar verildi.
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